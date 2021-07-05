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Власти Марокко внесли РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за ковида

10:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Марокканский межминистерский комитет по мониторингу пандемии коронавируса обновил список государств, к гражданам которых применяются более строгие правила въезда на территорию королевства. Об этом сообщает в воскресенье вечером информационное агентство Магриб Араб Пресс.

В группе "А", в которую включены страны, где фиксируется улучшение эпидемиологической ситуации, изменений не произошло. Но в группу "Б", где продолжается распространение пандемии или наблюдается некоторое ухудшение эпидемиологической ситуации, добавлены три страны - Египет, Россия и Тунис.

Прибывающим из стран группы "А" - как марокканцам, так и иностранцам - необходимо предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до въезда на территорию Марокко.

Пассажиры из стран группы "Б" должны предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 48 часов до въезда на территорию Марокко. При этом владелец сертификата, подтверждающего, что он вакцинирован одним из препаратов, одобренных в Марокко, освобождается от карантина. Невакцинированные или не полностью вакцинированные лица из стран группы "Б" должны по прибытии в Марокко соблюдать 10-дневный контролируемый карантин за свой счет в местах, ранее определенных властями королевства, а также пройти ПЦР-тест на 9-й день после приезда.

Обновленные правила вступят в силу вечером во вторник, 6 июля, уточнили в межминистерском комитете.

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