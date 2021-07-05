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НОВОСТИ

Омская область ввела обязательную вакцинацию

10:32 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Еще один регион России вел обязательную вакцинацию – это Омская область. Согласно постановлению главного санитарного врача, прививки должны сделать госслужащие, работники сферы торговли, услуг, транспорта, общепита, здравоохранения и образования.

Ранее обязательную вакцинацию для отдельных групп населения ввели в Москве и ряде регионов.  Эхо Москвы

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