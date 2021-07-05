0
0
170
НОВОСТИ

ФСБ России предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве

11:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино- Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.

Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:00 05.07.2021
В России выявили 24 353 случая заражения коронавирусом за сутки
0
0
11:36 05.07.2021
Лучшие идеи родителей по отвлечению детей от гаджетов соберет в своем конкурсе Евгений Нифантьев
0
55
11:34 05.07.2021
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
0
102
11:20 05.07.2021
Британский спецназ может остаться в Афганистане
0
104
11:05 05.07.2021
Эстония может закрыть границу с РФ из-за ситуации с коронавирусом
0
120
10:32 05.07.2021
Омская область ввела обязательную вакцинацию
0
175
10:20 05.07.2021
Власти Марокко внесли РФ в список стран с более строгим контролем пассажиров из-за ковида
0
180
10:05 05.07.2021
Папа Римский успешно перенес операцию
0
200
10:00 05.07.2021
Кандидат в президенты Эстонии потребовал от России вернуть часть территории
0
255
09:32 05.07.2021
Мантуров поддерживает обязательную вакцинацию в промышленности
0
233

Возврат к списку