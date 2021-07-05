ФСБ России предотвратила серию терактов в России, два из них в Москве
11:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ России предотвратила серию терактов в Москве, Кабардино-Балкарии и Астраханской области, двое террористов задержаны, еще шестеро ликвидированы. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"Федеральной службой безопасности предотвращена серия террористических актов, планировавшихся летом 2021 года членами законспирированных ячеек запрещенной международной террористической организации "Исламское государство" на территории России. В результате проведенных мероприятий шесть преступников нейтрализованы, двое задержаны", - сообщили в ЦОС.
По данным ФСБ, в Москве предотвращено два теракта, оба подозреваемых задержаны. В Астраханской области и Кабардино- Балкарии ликвидированы шестеро участников террористической организации.
Решением Верховного суда РФ от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.
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