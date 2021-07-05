Эстония может закрыть границу с РФ из-за ситуации с коронавирусом
11:05 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правила пересечения границы Эстонии и РФ будут ужесточены из-за распространения коронавируса в России. Об этом сообщила в понедельник газета "Постимеэс".
Согласно ее информации, по предложению министра юстиции Мариса Лаури к 8 июля возглавляемое им ведомство разработает законопроект, который, в частности, предусматривает возможность закрытия границы в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в РФ.
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