РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов
12:05 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.
"Она [помощь] оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме", - сказал он.
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