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НОВОСТИ

РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов

12:05 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Она [помощь] оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме", - сказал он.

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