РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) продолжат оказывать Таджикистану помощь в обеспечении безопасности границы с Афганистаном в плановом режиме. Об этом заявил ТАСС в понедельник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Она [помощь] оказывается на плановой основе и будет продолжаться в таком же режиме", - сказал он.