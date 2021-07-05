Британский спецназ может остаться в Афганистане

11:20 Источник: Эхо Москвы

Британский спецназ могут оставить в Афганистане после вывода основной части войск. Газета The Daily Telegraph пишет, что представители авиадесантной службы будут находиться в стране в качестве группы советников для обучения местных военных. Источник издания затруднился ответить на вопрос, как долго это продлится.

Ранее The Daily Telegraph писала, что Лондон и Вашингтон завершат вывод войск к 4 июля. При этом американский президент Джо Байден называл другую дату — 11 сентября.

На пике операции США численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Эхо Москвы