Британский спецназ может остаться в Афганистане
11:20 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Британский спецназ могут оставить в Афганистане после вывода основной части войск. Газета The Daily Telegraph пишет, что представители авиадесантной службы будут находиться в стране в качестве группы советников для обучения местных военных. Источник издания затруднился ответить на вопрос, как долго это продлится.
Ранее The Daily Telegraph писала, что Лондон и Вашингтон завершат вывод войск к 4 июля. При этом американский президент Джо Байден называл другую дату — 11 сентября.
На пике операции США численность западных сил в Афганистане превышала 150 тысяч человек. Эхо Москвы
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