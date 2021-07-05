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Лучшие идеи родителей по отвлечению детей от гаджетов соберет в своем конкурсе Евгений Нифантьев

11:36 05.07.2021

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Фото: Галина Бродская
Конкурс для родителей запускает член общественной палаты РФ Евгений Нифантьев, задачей конкурса является выявить лучшие варианты семейной деятельности, послужившие для детей стимулом оторваться от гаджетов и компьютеров.

Общественник считает, что количество свободного времени, проводимое детьми в интернете, вызывает обеспокоенность. По его мнению, живое общение с друзьями и родственниками, освоение новых знаний или хорошая секция гораздо продуктивнее, чем время, потраченное на гаджеты.

«Недавно мы выпустили пособие «Вернем детей из соцсетей» с идеями интересных активностей, которые объединяют детей и родителей. Отсканировав QR-код, можно поиграть в шашки, познакомиться с новинками книг, получить совет по уходу за домашним питомцем или рецепт с пошаговым руководством. А теперь мы хотим расширить нашу методичку, добавив в нее удачные кейсы самих родителей», – говорит Евгений Нифантьев.

Делиться своими идеями и предложениями можно в личных сообщениях в ВКонтакте.  В сентябре будут подведены итоги конкурса.

Напомним, что Евгений Нифантьев организовал ряд акций, призванных помочь семьям найти в общении с детьми новые точки соприкосновения, а также, возможность обмена опытом организации интересного общения родителей и детей.

Например, жители района Зябликово поучаствовали в мастер-классе моделирования фигур из воздушных шаров, а в Царицыно дети с родителями собирали модели российских кораблей и самолетов.

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