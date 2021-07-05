В России выявили 24 353 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 24 353, до 5 635 294. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 14 540, до 5 083 441. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 90,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 654 против 663 днем ранее, до 138 579. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.