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В Москве выявили 6 557 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 6 557 против 7 624 днем ранее, до 1 394 332. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,47%.

За сутки в Москве зарегистрировали 106 смертей из-за коронавируса (против 111 днем ранее), их общее число составило 23 001, следует из сообщения штаба.

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