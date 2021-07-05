Производство автомобилей на водороде в России начнется в 2024 году

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Производство автомобилей, работающих на водороде, начнется в России в 2024 году, заявил в интервью ТАСС глава Минпромторга Денис Мантуров. Выпуск электромобилей начнется раньше этого срока, добавил он.

"Я думаю, что примерно сроки аналогичные, это 2024 год. Но опять же до определенного момента их производство не будет массовым", - сказал он.

"А что касается электромобилей, то это произойдет даже раньше", - добавил министр.