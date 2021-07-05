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Смертность от болезней сердца и сосудов в период пандемии в РФ выросла на 7-10% - эксперт

13:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смертность от сердечно- сосудистых заболеваний (ССЗ) в период пандемии повысилась на 7-10%. Об этом в понедельник сообщил академик РАН, президент Общества специалистов по сердечной недостаточности, вице-президент Российского кардиологического общества, директор Клиники госпитальной терапии им. А. А. Остроумова Юрий Беленков.

"Примерно на 7-10% смертность от ССЗ повысилась, повысилась в результате пандемии COVID-19", - сказал он сказал на пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля.

Эксперт отметил, что причиной тому может быть и немного запоздалое оказание помощи пациентам с ССЗ в виду перепрофилирования коек для тех, кто болеет новой коронавирусной инфекцией. Кроме того, по словам Беленкова, многие боятся идти в клинику, чтобы не заразиться вирусом.

"Сердечно-сосудистые заболевания не являются противопоказанием для проведения прививки. <…> Вакцинируйтесь. Медицина работает на пределе", - заключил он.

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