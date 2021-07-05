Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве - источник

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советского и российского режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

"Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата похорон пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.