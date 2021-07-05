0
0
62
НОВОСТИ

Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве - источник

13:05 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советского и российского режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких режиссера.

"Владимира Валентиновича похоронят на Новодевичьем кладбище. Дата похорон пока неизвестна", - сказал собеседник агентства.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 05.07.2021
Американец съел 76 хот-догов за 10 минут
0
10
13:20 05.07.2021
Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе
0
51
13:01 05.07.2021
Весь спектр качественных медицинских услуг москвичи должны получать по месту жительства - Вассерман
0
68
13:00 05.07.2021
Смертность от болезней сердца и сосудов в период пандемии в РФ выросла на 7-10% - эксперт
0
71
12:32 05.07.2021
Производство автомобилей на водороде в России начнется в 2024 году
0
125
12:20 05.07.2021
В Москве выявили 6 557 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
138
12:05 05.07.2021
РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов
0
157
12:00 05.07.2021
В России выявили 24 353 случая заражения коронавирусом за сутки
0
179
11:36 05.07.2021
Лучшие идеи родителей по отвлечению детей от гаджетов соберет в своем конкурсе Евгений Нифантьев
0
166
11:34 05.07.2021
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
0
272

Возврат к списку