Весь спектр качественных медицинских услуг москвичи должны получать по месту жительства - Вассерман
13:01 05.07.2021
|Фото: Алена Куренова
Нужно создать условия, чтобы полный комплекс медицинских услуг можно было получить в шаговой доступности по месту жительства москвичей, -заявил журналистам Анатолий Вассерман в формате встречи с инициативной группой жителей Восточного административного округа столицы.
«Мне представляется разумным дать жителям всех районов Москвы возможность получить квалифицированную помощь в шаговой доступности, а не ездить в один – два специализированных центра из одного конца города в другой. Это касается и специалистов на местах, и наличия диагностического и высокотехнологичного оборудования», - считает публицист.
Он убежден, что назрела необходимость строить современные поликлиники взамен безнадежно устаревшего амбулаторно-поликлинического фонда.
В районе «Восточный» необходима своя современная поликлиника, считает Анатолий Вассерман. От районного филиала и другими филиалами Городской поликлиники № 175 жителям приходится добираться с пересадками. «Новую поликлинику строить, безусловно, нужно, ибо жители добираются до поликлиники, к которой теперь прикреплены в рамках реорганизации, тремя маршрутами общественного транспорта», - заметил он.
Также, считает аналитик, строительство нужно вести пошагово. «Для начала следует восстановить здание бывшего стационара, которое сейчас находится в запущенном состоянии для того, чтобы туда перенести молочную кухню, а на освободившейся площадке уже строить новое здание. Когда будет возведен новый корпус, можно будет понять, что разместить в старых».
Новое здание должно соответствовать современным требованиям и быть укомплектовано современным медицинским оборудованием: аппаратами для рентген- и ультразвуковой диагностики, компьютерными и магнитно-резонансными томографами, маммографами и другой необходимой аппаратурой, - уверен Вассерман.
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