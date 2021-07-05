Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе
13:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.
"В с. Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", - сказал собеседник агентства.
В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи.
НОВОСТИ
- 13:32 05.07.2021
- Американец съел 76 хот-догов за 10 минут
- 13:05 05.07.2021
- Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве - источник
- 13:01 05.07.2021
- Весь спектр качественных медицинских услуг москвичи должны получать по месту жительства - Вассерман
- 13:00 05.07.2021
- Смертность от болезней сердца и сосудов в период пандемии в РФ выросла на 7-10% - эксперт
- 12:32 05.07.2021
- Производство автомобилей на водороде в России начнется в 2024 году
- 12:20 05.07.2021
- В Москве выявили 6 557 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 05.07.2021
- РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов
- 12:00 05.07.2021
- В России выявили 24 353 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:36 05.07.2021
- Лучшие идеи родителей по отвлечению детей от гаджетов соберет в своем конкурсе Евгений Нифантьев
- 11:34 05.07.2021
- Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать