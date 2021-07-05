Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.

"В с. Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи.