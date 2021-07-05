0
0
36
НОВОСТИ

Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе

13:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Три человека, включая несовершеннолетнего, погибли в море в Анапе, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона в понедельник.

"В с. Витязево, пляж Ибица, трое утонувших: один ребенок 2008 г. р. и двое взрослых мужчин. По предварительным данным, ребенок побежал в море купаться, его затянуло тягуном. Увидев происходящее в воду бросились отец ребенка и его друг, которые не смогли справиться с течением", - сказал собеседник агентства.

В прокуратуре Краснодарского края ТАСС сообщили, что по факту случившегося организована проверка. В следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю отметили, что на место происшествия выехали следователи.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:32 05.07.2021
Американец съел 76 хот-догов за 10 минут
0
10
13:05 05.07.2021
Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве - источник
0
67
13:01 05.07.2021
Весь спектр качественных медицинских услуг москвичи должны получать по месту жительства - Вассерман
0
68
13:00 05.07.2021
Смертность от болезней сердца и сосудов в период пандемии в РФ выросла на 7-10% - эксперт
0
71
12:32 05.07.2021
Производство автомобилей на водороде в России начнется в 2024 году
0
125
12:20 05.07.2021
В Москве выявили 6 557 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
138
12:05 05.07.2021
РФ будет помогать Таджикистану в охране границы с Афганистаном в обычном режиме - Кабулов
0
157
12:00 05.07.2021
В России выявили 24 353 случая заражения коронавирусом за сутки
0
179
11:36 05.07.2021
Лучшие идеи родителей по отвлечению детей от гаджетов соберет в своем конкурсе Евгений Нифантьев
0
166
11:34 05.07.2021
Режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса
0
272

Возврат к списку