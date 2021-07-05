Американец съел 76 хот-догов за 10 минут

13:32 Источник: Эхо Москвы

Житель США съел на соревнованиях 76 хот-догов и установил мировой рекорд. Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из Калифорнии одержал шестую победу подряд на ежегодных состязаниях в Нью-Йорке по случаю Дня независимости. Участники должны были съесть как можно больше за 10 минут. Эхо Москвы