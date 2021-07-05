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НОВОСТИ

Американец съел 76 хот-догов за 10 минут

13:32 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Житель США съел на соревнованиях 76 хот-догов и установил мировой рекорд. Джоуи Честнат по прозвищу Челюсти из Калифорнии одержал шестую победу подряд на ежегодных состязаниях в Нью-Йорке по случаю Дня независимости. Участники должны были съесть как можно больше за 10 минут.  Эхо Москвы

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