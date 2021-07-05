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Более 300 мигрантов спасли у берегов Ливии

14:00 05.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

У берегов Ливии спасли 369 мигрантов. Операцию в Средиземном море провёл экипаж судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee.

Как сообщает агентство France-Presse, на «борту большой деревянной лодки» в том числе находились девять женщин, младенец, двое детей и 110 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов. В этом году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек. В основном это происходит на маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии.  Говорит Москва

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