Более 300 мигрантов спасли у берегов Ливии

14:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

У берегов Ливии спасли 369 мигрантов. Операцию в Средиземном море провёл экипаж судна Ocean Viking неправительственной организации SOS Mediterranee.

Как сообщает агентство France-Presse, на «борту большой деревянной лодки» в том числе находились девять женщин, младенец, двое детей и 110 несовершеннолетних без сопровождения взрослых.

Согласно данным Международной организации по миграции, в 2020 году при попытках пересечь Средиземное море погибли более 1,2 тысячи нелегальных мигрантов. В этом году при попытке добраться до Европы утонули свыше 300 человек. В основном это происходит на маршруте, пролегающем от побережий Ливии и Туниса до Южной Италии. Говорит Москва