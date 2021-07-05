Самым безопасным для проживания детей регионом признана Мурманская область

14:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мурманская область признана самым безопасным для проживания детей регионом. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Курская область. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, при составлении рейтинга были взяты цифры гибели несовершеннолетних в соотношении с их числом по субъектам. Речь идёт о падениях из окон, пожарах, подтоплениях, ДТП, смертности на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников и суициде.

Также в порядке убывания безопасными регионами РФ для проживания детей назвали Татарстан, Омскую, Волгоградскую и Свердловскую области, Мордовию, Магаданскую область и Москву. Говорит Москва