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Самым безопасным для проживания детей регионом признана Мурманская область

14:12 05.07.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Мурманская область признана самым безопасным для проживания детей регионом. На втором и третьем местах — Санкт-Петербург и Курская область. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова.

По её словам, при составлении рейтинга были взяты цифры гибели несовершеннолетних в соотношении с их числом по субъектам. Речь идёт о падениях из окон, пожарах, подтоплениях, ДТП, смертности на объектах железнодорожного транспорта, от рук преступников и суициде.

Также в порядке убывания безопасными регионами РФ для проживания детей назвали Татарстан, Омскую, Волгоградскую и Свердловскую области, Мордовию, Магаданскую область и Москву.  Говорит Москва

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