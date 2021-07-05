В Японии выявлены случаи коронавируса среди журналистов, освещающих подготовку команд к Олимпиаде
14:32 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы
В Японии выявлены первые случаи коронавируса среди журналистов, освещающих подготовку команд к Олимпиаде в Токио. Заболевшие были обнаружены в съемочной группе, которая делала репортаж в расположении сборной Сингапура.
Еще в конце июня, как пишет японская газета Tokyo Shimbun, журналисты одного из местных телеканалов намеревались сделать материал о членах команды Сингапура по настольному теннису. На протяжении трех часов они снимали тренировку спортсменов, а с одним из них сделали интервью. Однако к вечеру того же дня у режиссера телеканала, который общался с одним из атлетов, поднялась температура, тест подтвердил коронавирус. Позднее он был обнаружен и у телеоператора. Сингапурские спортсмены были вынуждены также пройти тестирование, но о его результатах пока не сообщалось.
Инцидент, согласно публикации, вызвал широкий резонанс: оргкомитет токийской Олимпиады на две недели запретил общение журналистов со сборной Сингапура, не исключено, что ограничения распространятся и на другие команды. Ранее же стало известно и о заражении коронавирусом по меньшей мере трех спортсменов. У двоих из них COVID-19 обнаружили сразу по прилете в Токио, а у третьего — представителя Уганды — уже в Японии, правда, в тот момент он находился на карантине.
В Японии уже на протяжении 2,5 недель наблюдается рост заболеваемости коронавирусом, при этом до Олимпиады в Токио остается меньше трех недель. Согласно некоторым опросам, большинство японцев считает необходимым отменить Игры либо вновь перенести их на более поздний срок. Эхо Москвы
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