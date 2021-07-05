На Камчатке с середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы без отрицательного теста на ковид
15:00 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы
С середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы на Камчатке без отрицательного теста на коронавирус. Все путешественники, прилетающие на территорию региона, должны иметь при себе справку, полученную не ранее чем за 72 часа до даты прибытия, — сообщается на сайте местного правительства.
Также с 15-го июля на Камчатку запретят прилетать сезонным вахтовым рабочим, не сделавшим прививку. Ранее в регионе в очередной раз продлили масочный режим. Эхо Москвы
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