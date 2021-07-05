0
0
0
НОВОСТИ

На Камчатке с середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы без отрицательного теста на ковид

15:00 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы

С середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы на Камчатке без отрицательного теста на коронавирус. Все путешественники, прилетающие на территорию региона, должны иметь при себе справку, полученную не ранее чем за 72 часа до даты прибытия, — сообщается на сайте местного правительства.

Также с 15-го июля на Камчатку запретят прилетать сезонным вахтовым рабочим, не сделавшим прививку. Ранее в регионе в очередной раз продлили масочный режим.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:53 05.07.2021
Собянин: Число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек
0
5
14:32 05.07.2021
В Японии выявлены случаи коронавируса среди журналистов, освещающих подготовку команд к Олимпиаде
0
68
14:12 05.07.2021
Самым безопасным для проживания детей регионом признана Мурманская область
0
100
14:00 05.07.2021
Более 300 мигрантов спасли у берегов Ливии
0
119
13:48 05.07.2021
Москва идет по пути создания человекоцентричного города — Сергунина
0
115
13:32 05.07.2021
Американец съел 76 хот-догов за 10 минут
0
154
13:20 05.07.2021
Три человека, включая ребенка, погибли в море в Анапе
0
210
13:05 05.07.2021
Режиссера Владимира Меньшова похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве - источник
0
182
13:01 05.07.2021
Весь спектр качественных медицинских услуг москвичи должны получать по месту жительства - Вассерман
0
173
13:00 05.07.2021
Смертность от болезней сердца и сосудов в период пандемии в РФ выросла на 7-10% - эксперт
0
190

Возврат к списку