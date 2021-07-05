На Камчатке с середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы без отрицательного теста на ковид

15:00 Источник: Эхо Москвы

С середины июля туристов перестанут заселять в гостиницы на Камчатке без отрицательного теста на коронавирус. Все путешественники, прилетающие на территорию региона, должны иметь при себе справку, полученную не ранее чем за 72 часа до даты прибытия, — сообщается на сайте местного правительства.

Также с 15-го июля на Камчатку запретят прилетать сезонным вахтовым рабочим, не сделавшим прививку. Ранее в регионе в очередной раз продлили масочный режим. Эхо Москвы