Москва идет по пути создания человекоцентричного города — Сергунина

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Пресс-служба программы «Мой район» сообщает, что в 2021 г. в рамках программы в столице благоустроят в среднем 300 объектов инфраструктуры и приведут в порядок более двух тысяч дворов.

«В этом году по программе мэра Москвы «Мой район» планируется благоустроить более 2 тыс. дворов, свыше 150 парков, скверов, набережных и других общественных пространств. Также будут отремонтированы более 140 объектов культуры. И это далеко не полный список», - сообщается в материале со слов зам мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Старт программы «Мой район» состоялся в 2018 г., с ее начала в городе обновлены и отремонтированы свыше трехсот объектов культуры, в том числе библиотеки, концертные и выставочные залы, дома творчества, благоустроены триста тридцать парков, пешеходных маршрутов, скверов и набережных. Продолжается восстановление ВДНХ, окончена реставрация здания Северного речного вокзала, на прилегающей к нему территории создан парк.

«Из недавно законченных проектов я бы отметила замечательную Школьную улицу в Таганском районе с исторической застройкой - она стала пешеходной, фестивальную площадку в японском стиле в Куркино - новую районную достопримечательность. А вот благоустроенная набережная Москвы-реки в Капотне теперь вполне может считаться достопримечательностью общегородской», - отмечает вице-мэр.

Развитие столичных районов в рамках программы «Мой район» - говорится в материалах пресс-службы, - предполагает, что в шаговой доступности для каждого жителя должно иметься все необходимое: детские сады, современные школы, поликлиники, парки, кинотеатры, магазины, спортивные площадки, МФЦ.

«В Москве сосредоточен огромный созидательный творческий, технологический и экономический потенциал. Реализовать его помогают люди. Человеческий капитал в наши дни - главная ценность. Чтобы не терять, а, наоборот, привлекать талантливых и целеустремленных, российская столица последние 10 лет последовательно идет по пути создания человекоцентричного города», - выразила уверенность заместитель мэра.