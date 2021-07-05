Собянин: Число вакцинированных первым компонентом в Москве достигло 3 млн человек
14:53 05.07.2021
Мэр Москвы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте сообщает, что число привившихся первым компонентом вакцины от COVID-19 в Москве достигло 3 млн человек.
«Сегодня количество вакцинированных первым компонентом достигло 3 млн. человек. Спасибо всем, кто ответственно относится к своему здоровью и здоровью окружающих», - пишет мэр. Также, в Москве открыто более трехсот пунктов вакцинации, и их количество продолжает увеличиваться.
«Небольшие помещения в ГУМе уже не вмещают желающих. Невозможно обеспечить и социальную дистанцию. Поэтому вместо них мы открыли в Гостином дворе новый центр вакцинации – самый крупный в Москве и один из крупнейших в Европе. Он сможет принимать до 50 человек одновременно и обеспечит вакцинацию до 6 тысяч человек в сутки», - отмечает Сергей Собянин.
Во время открытия нового центра вакцинации мэр уделил особое внимание спаду заболеваемости коронавирусной инфекцией в столице за последнюю неделю, тем не менее, подчеркнул он, количество заболевших и госпитализированных остается все еще очень высоким.
«Как дальше поведет себя «дельта» или другие мутации, а другие мутации, скорее всего, будут, это консенсус большинства специалистов в этой области. Поэтому, конечно, очень важно, чрезвычайно важно привиться, чтобы защитить себя и своих близких, а также спокойно работать и находиться в общественных местах. Сегодня мы достигли отметки в 3 млн человек привитых первым компонентом. Это хороший шаг к тому, чтобы защитить себя от развивающейся пандемии», - сказал мэр.
Сергей Собянин выразил благодарность горожанам, которые проявили ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью своих близких.
Обращаем внимание: Вакцинация в Гостином Дворе проводится двухкомпонентной вакциной "Спутник V" (Гам-Ковид-Вак. Прививка проводится в 2 этапа – через 3 недели после первой инъекции необходимо прийти повторно. Для прохождения первого этапа вакцинации в Гостином дворе предварительная запись не требуется. На вторую прививку врач запишет в день первой инъекции. За сутки до повторной прививки придёт СМС с напоминанием (дата, время и адрес пункта вакцинации).
С собой нужно иметь паспорт и (или) полис ОМС (при наличии). Также необходимо назвать номер телефона и СНИЛС (телефон – чтобы после введения второго компонента вакцины получить по смс QR код, а СНИЛС – чтобы получить QR код на портале госуслуг). После проведения вакцинации пациентам выдают сертификат на русском и английском языках с отметками о двух инъекциях (дата вакцинации, название вакцины, подпись врача). Данные о вакцинации также будут доступны в электронной медицинской карте и личном кабинете на портале gosuslugi.ru.
Центр вакцинации в Гостином дворе открыт ежедневно с 10:00 до 21:00, без выходных. Пропускная способность составляет 6 тыс. человек в день.
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