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НОВОСТИ

В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся

16:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных вооруженных лиц похитила в понедельник из частной средней школы-интерната в штате Кадуна на севере Нигерии 140 учеников. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников, - заявил один из преподавателей Эммануэль Пол. - Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам".

В свою очередь нигерийский новостной портал "Дейли траст" передал, что захват заложников сопровождался стрельбой со стороны бандитов. Полиция, которая преследует преступников, уже освободила 17 учащихся.

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