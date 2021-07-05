В Нигерии бандиты напали на школу и похитили 140 учащихся

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа неизвестных вооруженных лиц похитила в понедельник из частной средней школы-интерната в штате Кадуна на севере Нигерии 140 учеников. Об этом сообщило агентство Франс Пресс (АФП).

"В момент нападения в спальных помещениях школы находились 165 учеников, - заявил один из преподавателей Эммануэль Пол. - Бандиты увезли с собой 140 учеников. Спастись от захвата удалось 25 ученикам".

В свою очередь нигерийский новостной портал "Дейли траст" передал, что захват заложников сопровождался стрельбой со стороны бандитов. Полиция, которая преследует преступников, уже освободила 17 учащихся.