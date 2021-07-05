В МГУ перестали допускать к работе не прошедших вакцинацию от коронавируса сотрудников
16:12 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудников Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, не прошедших вакцинацию от коронавируса, не имеющих медотвода и не переболевших ковидом, перестали допускать на рабочие места. Исключение составляют работники, привившиеся первым компонентом вакцины, сообщается в понедельник на сайте вуза.
"Для того чтобы остановить пандемию, мэром Москвы и главным государственным санитарным врачом приняты решения по вакцинации сотрудников организаций и учреждений. Чтобы обеспечить безопасность студентов и сотрудников Московского [государственного] университета, штабом МГУ по координации проведения противоэпидемиологических мероприятий принято решение с 5 июля 2021 года приостановить присутствие на рабочих местах сотрудников, не прошедших вакцинацию. Это же касается сотрудников, не переболевших и не имеющих медицинских противопоказаний к вакцинации", - говорится в сообщении.
В то же время допускается присутствие на рабочих местах сотрудников, привитых первым компонентом вакцины (в случае вакцинации по двухкомпонентной схеме), отметили в вузе.
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