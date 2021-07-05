В ФСБ сообщили о задержании участников двух неонацистских группировок

16:32 Источник: Эхо Москвы

ФСБ отчитались о задержании участников двух неонацистских группировок. Среди них были и последователи Максима Марцинкевича, известного под псевдонимом «Тесак».

Задержания прошли в Брянске, Перми и Комсомольске-на-Амуре, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Силовики ворвались прямо в квартиры предполагаемых преступников.

В ходе обысков у всех задержанных были изъяты травматические пистолеты и боеприпасы к огнестрельному оружию, а также экстремистская литература и фото-видео материалы, подтверждающие деятельность злоумышленников.

Последователи Максима Марцинкевича, создавшие движение «Молодежная организация Русь» (или сокращенно М.О.Р.) своей вины не отрицали. Один из задержанных сообщил, что основной целью было свержение нынешнего конституционного строя. Другие же утверждают, что в основном продолжали дело Марцинкевича.

Марцинкевич был осужден на 10 лет колонии. В сентябре прошлого года его нашли мертвым в Челябинском СИЗО. Семья и адвокат утверждали, что на теле были следы пыток. Следствие считает, что Марцинкевич покончил с собой и отказалось расследовать его гибель.

Также были задержаны последователи движения «Национально-возрожденческая стезя Русского патриотизма». Как сообщили в ФСБ, они выступали за выдворение из России мигрантов из Северокавказского и Центральноазиатского регионов. Они также хотели организовать протестные акции в Москве и Санкт-Петербурге.

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела по статье об экстремизме. Эхо Москвы