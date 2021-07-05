Литва предоставила дипломатический статус офису Тихановской
17:00 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Литва первой из стран Евросоюза предоставила дипломатический статус офису белорусского политика Светланы Тихановской. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Тихановской со ссылкой на заявление министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса. По словам политика, Беларусь — это не Лукашенко, а белорусский народ, и теперь это признано официально.
Светлана Тихановская участвовала в выборах президента Белоруссии в августе прошлого года. Оппозиция считает, что именно Тихановская выиграла выборы.
Однако ЦИК объявил победителем Александра Лукашенко, после чего в стране начались массовые протесты, а Тихановская была вынуждена уехать из страны. Некоторые европейские страны считают ее лидером оппозиционных сил Белоруссии. Эхо Москвы
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