За неделю руководство поменялось уже в четвертом российском вузе
17:12 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Уже в четвертом за неделю российском вузе меняется руководство. Новый исполняющий обязанности ректора назначен в Томском политехническом университете, а также в МГТУ Станкин. Столичным вузам уже руководил один временно исполняющий обязанности ректора после того, как прежний руководитель Елена Катаева скончалась в начале года после заражения коронавирусом.
На прошлой неделе руководители сменились в Высшей школе экономики и МИФИ. Эхо Москвы
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