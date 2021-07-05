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Никиту Белых снова этапировали в Киров

17:32 05.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Экс-губернатора Кировской области Никиту Белых снова этапировали в Киров. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат Андрей Грохотов.

«Действительно Никита Юрьевич этапирован в Киров в СИЗО для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, которое расследуется с июня прошлого года, по фактам превышения должностных полномочий. Уголовное дело связано с деятельностью компании «КРИК» (Кировская региональная ипотечная корпорация), принадлежащей Кировской области. Белых был этапирован для допроса в качестве свидетеля прошлой осенью и сейчас уже второй раз направляется для допроса в Киров», — рассказал адвокат.

В пресс-службе регионального Следственного комитета подтвердили, что с Белых сейчас действительно проводят следственные действия. Однако других подробностей не привели.

В 2018 году экс-губернатора признали виновным в получении взятки и приговорили к 8-ми годам колонии строгого режима. Никита Белых свою вину не признал.

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