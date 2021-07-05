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В изоляции на Кубе остаются более 130 российских туристов - генконсул РФ в Гаване

18:00 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 137 российских туристов остаются в изоляции в своих номерах отелей из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник ТАСС сообщила генеральный консул РФ в Гаване Нана Мгеладзе.

"По состоянию на 4 июля с положительными тестами [в изоляции] находятся 127 человек с тех рейсов, которые прибыли 30 июня и 1 июля. Мы ждем результатов повторных тестов 80 человек, которые прилетели 1 июля, пока результатов нет. Что касается людей, прибывших рейсами 3 июля, положительных 10 человек, <...> часть результатов анализов ожидаются после обеда", - сказала генеральный консул.

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