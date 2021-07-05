Сбер первым в России получил статус глобального аккредитованного работодателя ассоциации ACCA
17:58 05.07.2021
Сбер стал первой компанией в России, получившей глобальную аккредитацию международной профессиональной ассоциации АССА, объединяющей специалистов в области финансов, аудита и учета (Association of Chartered Certified Accountants). Таким образом Сбер присоединился к более 7500 организациям по всему миру, имеющим статус ACCA Approved Employer.
В декабре 2020 года Сбер получил статус аккредитованного АССА работодателя в России. Получение глобального статуса АССА еще раз подтвердило, что Сбер соответствует высоким мировым стандартам обучения и профессионального развития своих сотрудников.
«Успех компании определяется ее командой. Получение Сбером статуса глобального аккредитованного АССА работодателя будет способствовать привлечению и развитию лучших талантов и позволит всем сотрудникам участвовать в программах ACCA, разработанных на базе лучших мировых практик», – отметила старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы» Александра Бурико.
«Мы внимательно следим за успехами группы Сбер в России и за рубежом и отмечаем лидерство компании в развитии инновационного бизнеса и экосистемы будущего, продвижении ESG-повестки, поддержке образования и здравоохранения, содействии финансовой грамотности населения и реализации общественных инициатив в стране, – рассказала глава ACCA в России, Беларуси и Армении Татьяна Геращенко. – Наше партнерство с группой не только в России, но и на глобальном уровне, станет основой для постоянного развития специалистов в получении наиболее востребованных профессиональных квалификаций и успешного решения бизнес-задач».
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