Член Совфеда поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова
18:25 05.07.2021
|Фото Александра Маликова
«У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания, точно так же, как и социальные выплаты и пособия», - отмечает председатель Комитета Совета Федерации.
По оценкам экспертов, на сегодняшний день доля «серых» заработных плат в России составляет около тридцати процентов. Сенатор напомнила, что все, что платится «серым налом» на руки не учитывается при начислении пенсии, потому повышение минималки может не только поднять уровень жизни граждан, но и решить вопрос «оплаты в конверте».
Предложения тележурналиста Попова «увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты, а также регулярно индексировать выплаты для работающих пенсионеров» также нашли поддержку сенатора.
Во время личной встречи инициативы Евгения Попова нашли поддержку у лидера Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. В своем обращении к президенту он призывал вернуть индексацию, восстановив этим социальную справедливость.
«Необходимо четкое и детальное обоснование возможности принятия подобных решений и анализ итогов их реализации для граждан. Возможно, обновленному составу Государственной Думы удастся решить этот актуальный вопрос» - уверена Инна Святенко.
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