0
0
104
НОВОСТИ

Член Совфеда поддержала социальные инициативы тележурналиста Евгения Попова

18:25 05.07.2021

01.jpg
Фото Александра Маликова
Инна Святенко, председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, поддержала инициативы тележурналиста и ведущего программы «60 минут» Евгения Попова в рамках разрабатываемого им «Национального стандарта благополучия». Приоритетом программы, по мнению телеведущего, должно стать благосостояние граждан, в частности он предлагает удвоить минимальную оплату труда и индексировать пенсии работающим пенсионерам.

«У каждого политика свое видение необходимых инструментов, которые позволят повысить уровень жизни людей. И вопрос увеличения минимального размера оплаты труда, безусловно, требует постоянного внимания, точно так же, как и социальные выплаты и пособия», - отмечает председатель Комитета Совета Федерации.

По оценкам экспертов, на сегодняшний день доля «серых» заработных плат в России составляет около тридцати процентов. Сенатор напомнила, что все, что платится «серым налом» на руки не учитывается при начислении пенсии, потому повышение минималки может не только поднять уровень жизни граждан, но и решить вопрос «оплаты в конверте».

Предложения тележурналиста Попова «увеличить размер пенсии до 70% от получаемой зарплаты, а также регулярно индексировать выплаты для работающих пенсионеров» также нашли поддержку сенатора.

Во время личной встречи инициативы Евгения Попова нашли поддержку у лидера Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова. В своем обращении к президенту он призывал вернуть индексацию, восстановив этим социальную справедливость.

«Необходимо четкое и детальное обоснование возможности принятия подобных решений и анализ итогов их реализации для граждан. Возможно, обновленному составу Государственной Думы удастся решить этот актуальный вопрос» - уверена Инна Святенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

19:20 05.07.2021
Киево-Печерская лавра заявила об опасности разрушения пещер и угрозе жизни посетителей
0
54
19:12 05.07.2021
Вакцинация подростков от коронавируса начнется не раньше, чем через год - доктор Румянцев
0
65
18:40 05.07.2021
Российский эксперт предсказывает скорую победу талибов в Афганистане
0
102
18:36 05.07.2021
Экологические проблемы России надо решать на государственном уровне, считает общественник Тимофей Баженов
0
123
18:00 05.07.2021
В изоляции на Кубе остаются более 130 российских туристов - генконсул РФ в Гаване
0
189
17:58 05.07.2021
Сбер первым в России получил статус глобального аккредитованного работодателя ассоциации ACCA
0
129
17:32 05.07.2021
Никиту Белых снова этапировали в Киров
0
226
17:12 05.07.2021
За неделю руководство поменялось уже в четвертом российском вузе
0
239
17:00 05.07.2021
Литва предоставила дипломатический статус офису Тихановской
0
244
16:32 05.07.2021
В ФСБ сообщили о задержании участников двух неонацистских группировок
0
262

Возврат к списку