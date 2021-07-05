Российский эксперт предсказывает скорую победу талибов в Афганистане

18:40 Источник: Интерфакс

Движение "Талибан" (запрещено в РФ) может взять под контроль территорию Афганистана в самое ближайшее время, это не представляет серьезной угрозы для России, считает ученый.

"Они в короткие сроки установят контроль над основной частью Афганистана. Это вопрос нескольких дней или недель. Талибам никто сопротивляться не может. Афганская армия бежит. Этот процесс не остановить", - сообщил "Интерфаксу" в понедельник главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Е.Примакова (ИМЭМО) Российской академии наук Алексей Малашенко.

По его словам, наступательная операция талибов в Афганистане - предсказуемый сценарий развития событий на фоне вывода из этой страны войск США и их союзников.

"Это естественный этап развития Афганистана. К этому всё и шло. Талибы будут строить в Афганистане национальное исламское государство, цапаться между собой, но будут заниматься только собой, а не Таджикистаном, Узбекистаном и тем более Россией", - сказал Малашенко.

"Я не вижу поводов для паники. Никакой трагедии нет. Будет борьба движения за национальное исламское государство, которое потом выстроит нормальные отношения со своими соседями", - сообщил эксперт.

По его словам, "вероятен переход какой-то части афганцев, которые выступают за официальный Кабул, в Таджикистан". "Массового исхода не будет. Сотни людей, может быть тысячи. После советской оккупации Афганистана, которая провалась, десятки тысяч афганцев переехали в Советский союз, и ничего не произошло", - сказал Малашенко.

"Думаю, что будет сделано максимально со стороны талибов, таджиков и узбеков, чтобы не было меэжтнических противоречий. Талибам это противостояние не нужно", - сообщил он.

"Соседям Афганистана надо будет решить, как к нему относиться - к исламистскому талибскому Афганистану. Все относятся очень хорошо - что Россия, что Пакистан, что Китай, думаю, что договорятся", - сказал ученый.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года. Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане движения "Талибан". С мая талибы проводят масштабную наступательную операцию и нередко - теснят правительственные силы.

В последние недели талибы значительно активизировали военную деятельность на севере Афганистана.

Как сообщили накануне пакистанские СМИ, за 24 часа талибы взяли под контроль еще 13 районов Афганистана. Часть районов афганская армия сдает талибам без боя. По данным СМИ, в настоящий момент талибы контролируют 110 из 370 районов страны.

Сообщается также, что группы военнослужащих правительственных сил Афганистана под натиском талибом были вынуждены перейти на территорию Таджикистана.