Киево-Печерская лавра заявила об опасности разрушения пещер и угрозе жизни посетителей
19:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
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