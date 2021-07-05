Цена Brent превысила $77/баррель впервые с 29 октября 2018 года

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,1%, до $77 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на на 19:16 мск. В последний раз цена Brent превышала $77 за баррель 29 октября 2018 г.

Ранее стало известно, что министры стран ОПЕК+ отменили встречу, назначенную на 5 июля.