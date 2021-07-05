Сель сошел на федеральной трассе Джубга - Сочи, движение перекрыто в обе стороны
21:20 05.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сход селя произошел в районе поселка Гизель-Дере на федеральной трассе Джубга - Сочи, движение перекрыто по обеим полосам, сообщили ТАСС в УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
"Туапсинский район, автодорога Джубга - Сочи, 65-м км + 850 м, в районе поселка Гизель-Дере сошел сель 40 м в длину, 2 м - в высоту. Перекрыты обе полосы движения", - сообщили в ведомстве, уточнив, что на месте работают сотрудники УГИБДД по краю.
Реверсивное движение на данном участке будет организовано сотрудниками УГИБДД, как только специалисты освободят от последствий схода селя одну из полос трассы. Сейчас на месте инцидента работает спецтехника, проводится очистка проезжей части от грунта, ликвидируют верхового оползня. "Просим водителей во избежание заторов воздержаться от поездок либо остановиться на стоянках и специальных площадках на равнине", - добавили в краевом управлении ГИБДД.
Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с воскресенья. За сутки в Сочи выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
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