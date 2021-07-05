Основатель Amazon Джеф Безос покинул пост гендиректора компании

22:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Основатель Amazon Джеф Безос покинул пост гендиректора. Главой компании стал Энди Джесси, который ранее основал и возглавлял подразделение Web Services.

О смене руководства стало известно в феврале, а в мае Джеф Безос заявил, что уйдёт с должности 5 июля — в этот день в 1994 году был основан Amazon. После ухода с поста 57-летний бизнесмен останется председателем правления компании и продолжит владеть более чем 10% её акций.

Безос возглавляет список богатейших бизнесменов мира. По версии Forbes, его состояние оценивается в 177 миллиардов долларов.

Интернет-магазин Amazon.com начал работу в июле 1995 года. Говорит Москва