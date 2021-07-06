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В сфере торговли в июне был зафиксирован наибольший рост вакансий - исследование

08:10 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наибольший рост вакансий в России в июне текущего года был зафиксирован в сфере торговли - их число увеличилось на 32% по сравнению с маем. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Работа.ру", которые имеются в распоряжении ТАСС.

Сервис "Работа.ру", который входит в экосистему "Сбера", проанализировал около 200 тыс. вакансий и более 200 тыс. резюме, которые были созданы в июне.

"Рост активности работодателей в июне наблюдается во многих отраслях. Общее количество новых вакансий на сервисе "Работа.ру" в июне увеличилось на 5% по сравнению с маем. Чаще всего сотрудников искали компании из сферы торговли - в этой сфере работодатели опубликовали 32% новых вакансий. В сфере производства и агропрома число вакансий составило 17% от общего числа новых предложений о работе. Также наблюдается возросшая активность работодателей, подбирающих персонал в сфере транспорта (14% вакансий), строительства (13% вакансий) и в сфере услуг (12% вакансий)", - говорится в тексте исследования.

Чаще всего на сервисе в июне в отрасли торговли искали продавцов, кассиров и консультантов. Компании из сферы производства и агропрома нуждались в слесарях, упаковщиках и сборщиках. Среди специалистов в сфере транспорта и логистики был высок спрос на водителей, комплектовщиков и грузчиков, в сфере строительства - на слесарей, сварщиков и инженеров, а в сфере услуг - на поваров, уборщиков и кассиров.

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