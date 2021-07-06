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С введением QR-кодов в московских ресторанах упали продажи в два раза

08:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи в ресторанах Москвы с введением QR-кодов упали вдвое при росте онлайн-продаж почти в 2,5 раза. Об этом говорится в исследовании аналитического ресурса "Чек индекс" оператора фискальных данных "Платформа ОФД" (имеется в распоряжении ТАСС). Аналитики сравнили онлайн- и офлайн-продажи в ресторанах и кафе за прошлую и позапрошлую недели - 28 июня - 4 июля и 21-27 июня 2021 г.

"Средний чек в Москве составил 1 105 рублей, что на 10% ниже, чем на прошлой неделе. Объем продаж в натуральном выражении снизился на 51% по отношению к объему продаж за аналогичный период прошлой недели. При этом число онлайн- заказов выросло на 141%", - говорится в исследовании.

Средний чек по РФ составил 970 рублей, что на 7% ниже, чем на прошлой неделе. Объем продаж в натуральном выражении оказался ниже на 15%. При этом число онлайн-заказов - выше на 28%.

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