На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2
09:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
"Пропал со связи самолет Ан-2. Подробности выясняем", - сказали в пресс-службе.
Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.
"По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из- за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал источник.
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