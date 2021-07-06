На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Самолет Ан-2 перестал выходить на связь на Камчатке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Пропал со связи самолет Ан-2. Подробности выясняем", - сказали в пресс-службе.

Происшествие с пассажирским самолетом Ан-26 на Камчатке могло произойти в результате ошибки пилотирования из-за плохой видимости. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"По одной из версии, самолет мог потерпеть крушение из- за ошибки пилотирования из-за плохой видимости. При этом о каких-либо неполадках экипаж не докладывал, что указывает на стремительность ситуации", - сказал источник.