В поселке Джубга на Кубани подтоплены придомовые территории и дома, население эвакуируют
09:05 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Около 150 придомовых территорий оказались подтопленными в поселке Джубга Туапсинского района Краснодарского края. Спасатели эвакуируют порядка 90 человек, сообщили журналистам во вторник в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"В районе населенного пункта Джубга выпало порядка 170 мм осадков. Подтоплены 150 придомовых территорий. Аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю проводит эвакуацию населения с подтопленных домовладений (88 человек)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что ГУ МЧС России по Краснодарскому краю переведено в режим чрезвычайной ситуации, развернут телефон горячей линии, организована работа психологов.
Ливни со шквалистым ветром идут в Сочи с 4 июля. За сутки в городе выпало около месячной нормы осадков, в ряде рек уровень воды поднялся до критических отметок, повреждена пляжная инфраструктура, подтоплены несколько пансионатов и отелей, некоторые улицы. Пляжи закрыты, купание запрещено, экскурсии отменены. Жителей просят подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации.
Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, в течение 6 и 7 июля пройдет по всей территории Краснодарского края, объявлено экстренное предупреждение. В понедельник осадки также прошли в Славянском районе края, подтоплены 195 придомовых территорий, из них в 80 домовладений зашла вода. На ряде участков федеральных трасс региона перекрыто движение транспортных средств из-за выпавших осадков и сходов селей.
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