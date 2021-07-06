Россияне нарастили долю используемого лимита по кредитным картам в мае до 39%

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россияне увеличили в мае долю используемого лимита по кредитным картам, на конец месяца она оставила 39%. В апреле этого года данный показатель составлял 37%, в мае прошлого года - 40,3%, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть у ТАСС).

"За счет того, что в мае были праздничные выходные, а также нерабочие дни, связанные с ухудшением эпидемиологической ситуации, население тратило больше по сравнению с предыдущими месяцами. Этот же фактор оказывал влияние и в мае прошлого года. Кроме того, на рост использования кредитного лимита влияет фактор сезонности: с началом периода отпусков растет покупательская активность граждан: ремонт, траты на поездки на отдых", - комментирует старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева.

При этом эксперт полагает, что в абсолютном значении средняя сумма использованного лимита в мае может оказаться выше, чем в прошлом году за счет влияния инфляции и роста размера среднего лимита.