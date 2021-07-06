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НОВОСТИ

Приставы намерены взыскать с россиян полтриллиона рублей

09:32 06.07.2021 Источник: Известия

Судебные приставы планируют собрать со злостных неплательщиков по кредитам почти полтриллиона рублей, или на треть больше, чем в 2020-м, рассказали «Известиям» в ФССП. За пять месяцев было возбуждено 3,7 млн дел о взыскании задолженности с физлиц в пользу банков. К 1 июня больше всего таких неплательщиков оказалось в Краснодарском и Красноярском краях, Башкирии, а также в Свердловской и Челябинской областях. В финансовых организациях отметили рост возврата долгов по кредитам физлиц через суд, спрогнозировав увеличение количества таких случаев в будущем.

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