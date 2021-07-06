Сын Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сын бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Антон Фургал подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы. Об этом сообщается на странице избирательной комиссии региона в Instagram.

"06 июля 2021 года окружные избирательные комиссии одномандатных избирательных округов № 69 и 70 приняли документы о выдвижении кандидатов на выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва. <...> Антон Сергеевич Фургал выдвинул свою кандидатуру в порядке самовыдвижения по избирательному округу № 70 "Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для регистрации кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения по Комсомольскому одномандатному избирательном округу, необходимо представить 15 433 достоверные и действительные подписи избирателей, собранные в границах избирательного округа.

По избирательному округу № 69 (Хабаровский одномандатный избирательный округ) документы для участи в выборах как самовыдвиженец представил Андрей Петров. Петров ранее участвовал в выборах депутатов Госдумы и губернатора Хабаровского края от партии "Зеленые". Работал в правительстве региона. По Хабаровскому одномандатному избирательному округу необходимо представить 15 202 подписи.