В Краснодарском крае за несколько часов выпало почти две месячные нормы осадков
10:05 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прибрежные города Краснодарского края больше всего пострадали в результате ливней. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков, сообщил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев.
"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города", - написал он в своем телеграм-канале.
Кондратьев уточнил, что 136 человек эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека.
Сильные дожди начались в Сочи в минувшее воскресенье. Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, 6 и 7 июля пройдет по всей Кубани, объявлено экстренное предупреждение.
НОВОСТИ
- 11:00 06.07.2021
- В Белоруссии Виктора Бабарико суд приговорил к 14 годам лишения свободы
- 10:32 06.07.2021
- Австрия вновь ужесточила правила въезда для россиян
- 10:20 06.07.2021
- В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме
- 10:00 06.07.2021
- Сын Фургала подал документы для участия в выборах депутатов Госдумы
- 09:32 06.07.2021
- Приставы намерены взыскать с россиян полтриллиона рублей
- 09:20 06.07.2021
- Россияне нарастили долю используемого лимита по кредитным картам в мае до 39%
- 09:05 06.07.2021
- В поселке Джубга на Кубани подтоплены придомовые территории и дома, население эвакуируют
- 09:00 06.07.2021
- На Камчатке пропала связь с самолетом Ан-2
- 08:10 06.07.2021
- В сфере торговли в июне был зафиксирован наибольший рост вакансий - исследование
- 08:00 06.07.2021
- С введением QR-кодов в московских ресторанах упали продажи в два раза
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать