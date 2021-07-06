В Краснодарском крае за несколько часов выпало почти две месячные нормы осадков

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прибрежные города Краснодарского края больше всего пострадали в результате ливней. За несколько часов в регионе выпало до двух месячных норм осадков, сообщил во вторник губернатор края Вениамин Кондратьев.

"В шести муниципалитетах края уже ввели режим ЧС из-за подтоплений. Это Сочи, Геленджик, Туапсинский, Славянский и Северский районы, а также Горячий Ключ. За несколько часов в этих районах выпало до двух месячных норм осадков. Сильнее всего пострадали наши прибрежные города", - написал он в своем телеграм-канале.

Кондратьев уточнил, что 136 человек эвакуированы. В пунктах временного размещения сейчас находятся 64 человека.

Сильные дожди начались в Сочи в минувшее воскресенье. Министерство ГО и ЧС по Краснодарскому краю сообщало, что циклон, действовавший на территории Сочи и вызвавший дожди и подтопления, 6 и 7 июля пройдет по всей Кубани, объявлено экстренное предупреждение.