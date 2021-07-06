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НОВОСТИ

Австрия вновь ужесточила правила въезда для россиян

10:32 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Австрия вновь ужесточила правила въезда для россиян спустя неделю после смягчения. С 8-го июля из-за ухудшения ситуации с коронавирусом пускать будут только граждан и резидентов Австрии, либо россиян в исключительных случаях (например, лечение или похороны родственника) – и то с 10-дневным карантином.

С 1-го июля Австрия разрешила въезд россиянам с любыми целями, но также с карантином, в том числе для привитых препаратом «Спутник».  Эхо Москвы

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