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В Белоруссии Виктора Бабарико суд приговорил к 14 годам лишения свободы

11:00 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Белоруссии назначил бывшему председателю правления ОАО "Белгазпромбанка", экс-претенденту на пост президента республики Виктору Бабарико наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима.

"Виктор Бабарико приговорен к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима ", - сообщает во вторник агентство БелТА. Как было заявлено в суде, с Бабарико будет взыскан штраф, он также лишен права занимать должности, связанные "с выполнением организационно-распорядительных и административно- хозяйственных обязанностей на срок пять лет".

Бабарико обвиняется в получении взятки в особо крупном размере, организованной группой, а также легализации средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере (ч.3 ст. 430 и ч.2 ст. 235 Уголовного кодекса). Ранее прокурор запросил для него 15 лет заключения. Поскольку приговор вынес Верховный суд, обжалованию решение суда не подлежит.

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