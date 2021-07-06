11:05 Источник: Эхо Москвы

Сегодня во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль. Он продлится до 17-го июля. В прошлом году киносмотр отменили из-за пандемии коронавируса, в этом он проходит в традиционном очном формате, но пускают на него только по сертификатам вакцинации, либо с ПЦР-тестами, которые нужно обновлять каждые два дня.

В основной конкурсной программе в этом году есть один фильм от России – это «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. Эхо Москвы