Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль
11:05 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы
Сегодня во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль. Он продлится до 17-го июля. В прошлом году киносмотр отменили из-за пандемии коронавируса, в этом он проходит в традиционном очном формате, но пускают на него только по сертификатам вакцинации, либо с ПЦР-тестами, которые нужно обновлять каждые два дня.
В основной конкурсной программе в этом году есть один фильм от России – это «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова. Эхо Москвы
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