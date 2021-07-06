0
0
157
НОВОСТИ

Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль

11:05 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы

Сегодня во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль. Он продлится до 17-го июля. В прошлом году киносмотр отменили из-за пандемии коронавируса, в этом он проходит в традиционном очном формате, но пускают на него только по сертификатам вакцинации, либо с ПЦР-тестами, которые нужно обновлять каждые два дня.

В основной конкурсной программе в этом году есть один фильм от России – это «Петровы в гриппе» режиссера Кирилла Серебренникова.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 06.07.2021
Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
0
30
12:10 06.07.2021
Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
0
48
12:05 06.07.2021
Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии - WSJ
0
65
12:00 06.07.2021
ВОЗ объявила, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась
0
75
11:32 06.07.2021
В Москве выявили 5 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
124
11:20 06.07.2021
В России зафиксировали 737 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
153
11:00 06.07.2021
В Белоруссии Виктора Бабарико суд приговорил к 14 годам лишения свободы
0
198
10:58 06.07.2021
Общественники района Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко
0
146
10:32 06.07.2021
Австрия вновь ужесточила правила въезда для россиян
0
224
10:20 06.07.2021
В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме
0
245

Возврат к списку