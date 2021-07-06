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ВОЗ объявила, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась

12:00 06.07.2021 Источник: Эхо Москвы

ВОЗ объявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в мире. В то же время глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария ван Керкхове охарактеризовала ситуацию с Covid-19 в мире как «неоднозначную» — пока в одних регионах заболеваемость продолжает падать (например в Северной и Латинской Америке), в других динамика прямо противоположная (в том числе в Европе).

К настоящему времени, по данным американского института Джона Хопкинса, в мире зарегистрировано 184 млн случаев коронавируса и почти 4 млн умерших.  Эхо Москвы

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