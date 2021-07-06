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В России зафиксировали 737 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

11:20 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 23 378, до 5 658 672. Об этом сообщили журналистам во вторник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,41%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 18 411, это максимальное значение с 19 февраля. Всего уже выздоровели 5 101 852 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет около 90,2% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 737 против 654 днем ранее, это максимум за пандемию. Всего от инфекции умерли 139 316 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,46%, следует из данных штаба.

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