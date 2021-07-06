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В Москве выявили 5 498 случаев заражения коронавирусом за сутки

11:32 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 498 против 6 557 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 399 830 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост составил 0,39%.

За сутки было зарегистрировано 114 смертей из-за ковида, их общее число, по данным штаба, составило 23 115.

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