В Москве выявили 5 498 случаев заражения коронавирусом за сутки
11:32 06.07.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 5 498 против 6 557 днем ранее. Всего с начала пандемии в городе выявили 1 399 830 инфицированных, сообщили во вторник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост составил 0,39%.
За сутки было зарегистрировано 114 смертей из-за ковида, их общее число, по данным штаба, составило 23 115.
НОВОСТИ
- 12:20 06.07.2021
- Те, кто будет устраивать провокации в Черном море, "получат по носу" - Рябков
- 12:10 06.07.2021
- Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
- 12:05 06.07.2021
- Администрация Байдена работает над пересмотром санкционной стратегии - WSJ
- 12:00 06.07.2021
- ВОЗ объявила, что ситуация с коронавирусом в мире стабилизировалась
- 11:20 06.07.2021
- В России зафиксировали 737 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
- 11:05 06.07.2021
- Во Франции стартует 74-й Каннский кинофестиваль
- 11:00 06.07.2021
- В Белоруссии Виктора Бабарико суд приговорил к 14 годам лишения свободы
- 10:58 06.07.2021
- Общественники района Чертаново поддержали инициативу Романа Романенко
- 10:32 06.07.2021
- Австрия вновь ужесточила правила въезда для россиян
- 10:20 06.07.2021
- В Афганистане сообщили подробности ухода американцев с авиабазы в Баграме
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать