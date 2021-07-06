Доктор Румянцев: у программы реабилитации в России должна быть четкая законодательная база
12:10 06.07.2021
|Фото Алены Бжаховой
«Реабилитация — это тяжелая работа людей, которые в ежедневном режиме занимаются физическим восстановлением конкретных пациентов, используя индивидуальный подход к каждому из них. Без реабилитации многое из того, что сделано в стационаре, становится бесполезным. Люди, выписанные после стационара, зачастую не могут восстановиться самостоятельно и требуют специальных назначений и опций. Необходимо выстроить четкую трехуровневую программу лечения пациентов — стационар, реабилитация или долечивание и амбулаторное ведение», — отметил Александр Григорьевич Румянцев в прямом эфире «LiVe с Доктором Румянцевым» с президентом международной общественной организации «Метелица» Светланой Самарой.
Глава «Метелицы», общественной организации, занимающейся оздоровлением пациентов после тяжелых травм, считает, что в некоторых случаях заявительный характер реабилитации не нужен.
«Многие люди, особенно с тяжелыми травмами или парализованные не могут самостоятельно обратиться за получением льгот. В таких случаях необходимо, чтобы патронажные и социальные службы напрямую «передавали» таких пациентов соответствующим специалистам по месту жительства», — уверенно заявляет Самара.
По мнению специалистов, необходимо реформировать само понятие «реабилитация», систему взаимодействия здравоохранения и социальных служб, источники финансирования восстановительного лечения.
Доктор Румянцев и Светлана Самара пришли к соглашению о необходимости разработки адекватных тарифов на восстановление пациентов в системе ОМС. Они считают комплексный подход к восстановлению здоровья необходимостью, выделенные средства, по их мнению, должны распределяться на разные направления реабилитации, в том числе психологические и физические. По мнению экспертов нужна система патронажа на дому, также, как и обучение методам лечения и ухода родственников пациента.
В ходе встречи доктор Румянцев и глава «Метелицы» договорились совместными усилиями, объединив опыт в сфере восстановления здоровья, внести инициативы и предложить изменения в законодательство, касающиеся медицинской реабилитации.
В выступлении “Реализация программы по развитию системы медицинской реабилитации” на площадке партии ЕР Александр Румянцев предложил включить восстановление здоровья в состав обязательного медицинского страхования, выделив реабилитацию отдельным пунктом финансирования.
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